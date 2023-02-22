Рік від масштабного вторгнення РФ в Україну: на чиєму боці Іран?

Докази, які має Україна, підтверджують співучість Ірану в агресії Росії проти України. Іран має вжити всіх заходів, щоб зброя, яка була вироблена на його території, не застосовувалася РФ проти України чи будь-якої іншої держави. На цьому в інтерв’ю Радіо Фарда, іранській службі Радіо Свобода наголосив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

Критична ситуація навколо постачання іранських БПЛА Російській Федерації призвела до рішення України не подовжувати акредитацію посла Ірану в Україні, суттєво скоротити склад посольства Ірану в Києві і фактично поставила дипломатичні відносини між країнами на межу припинення. Про це розповів в інтерв’ю Радіо Фарда, іранській службі Радіо Свобода, тимчасовий повірений у справах України в Ісламській Республіці Іран Євген Кравченко. За його словами, наразі можливість призначення нового посла залежить від рішення керівництва України і від стану поточних відносин між країнами.

За даними української влади та кількох іноземних розвідок, Іран регулярно постачає Росії дрони-камікадзе, які надалі використовуються для атаки на Україну. Російська та іранська влада це заперечують.

Співпраця Ірану з Росією у війні проти України має бути негайно припинена – Максим Субх

– Як ви можете охарактеризувати відносини між Україною і Іраном зараз?

Іран завжди був для України дуже важливим регіональним партнером. Для нас те, що Іран розпочав активну військово-технічну співпрацю з Росією, було надзвичайно прикрою подією

Максим Субх: Безумовно, Іран завжди був для України дуже важливим регіональним партнером. Це країна, з якою наша держава мала дуже міцні торговельно-економічні відносини. У нас були серйозні, великі, масштабні промислові проєкти. Достатньо зазначити лише те, що в 2021 році наш товарообіг з Іраном сягнув понад 700 млн доларів. І, безумовно, для нас те, що Іран розпочав активну військово-технічну співпрацю з Росією, було надзвичайно прикрою подією. І ви знаєте, що ми неодноразово – і міністр, і президент – закликали Іран згорнути будь-яку співпрацю з РФ, яка шкодить Україні, українському народу, і, безумовно, відображається вкрай негативно на стані наших з Іраном двосторонніх відносин. Тому ми під час контактів з іранською стороною наполегливо звертаємо увагу іранського керівництва на те, що ті дивіденди, які Іран очікує отримати від співпраці у сфері військово-технічної галузі з Росією, будуть нікчемними, і вони будуть значно меншими, ніж масштаби негативних наслідків, які послідують за таким рішенням.

– Зі слів іранських посадовців, вони намагаються розділити дві теми: кажуть, з одного боку, є наші відносини, в тому числі і військові, з РФ, а з іншого боку, є проблема використання іранської зброї в Україні, до якої начебто Іран взагалі не має жодного стосунку. Ваше ставлення до цієї позиції?

Докази, які ми маємо, продовжують підтверджувати співучість Ірану в агресії Росії проти України

– Нас таке пояснення не може задовольнити, оскільки докази, які ми маємо, продовжують підтверджувати співучість Ірану в агресії Росії проти України. І ті докази, які є, вони достатні для того, щоб зробити конкретні висновки. І відтак ми закликаємо Іран не продовжувати таке співробітництво. Ми не можемо допустити ситуацію, при якій відносини будуть розвиватися на тлі використання Росією озброєння іранського походження, іранського виробництва. І питання не в тому, коли, що було продано, а питання в тому, що наявні матеріальні докази того, що іранська зброя використовується проти мирного населення, проти сил оборони. І це неприпустимо. Іран має вжити всіх заходів, щоб зброя, яка була вироблена на його території, не застосовувалася РФ проти України чи будь-якої іншої держави.

– На відміну від уряду, іранська опозиція та діаспора виступають на боці України. Чи є в планах України розбудова відносин з опозиційним рухом?

Ми розраховуємо на мудрість іранського керівництва, оскільки сам Іран неодноразово заявляв про те, що він не визнав ані анексію Криму, ані анексію Донбасу, ані анексію інших територій України

– У нас доки зберігаються дипломатичні відносини з Іраном, ми дотримуємося офіційної лінії, лінії офіційного спілкування. У нас немає мети встановлювати контакти з будь-ким, доки ми маємо канал офіційного спілкування з іранською владою і іранським урядом. І ми розраховуємо на мудрість іранського керівництва, оскільки сам Іран неодноразово заявляв про те, що він не визнав ані анексію Криму, ані анексію Донбасу, ані анексію інших територій України. Тому у Ірану є достатнє міцне підґрунтя для того, щоб прислухатися не лише до України, а до голосу і міжнародного права, і статуту ООН, і дотриматися тих зобов'язань, які накладаються на всі країни світу без виключення щодо поваги до суверенітету, територіальної цілісності інших країн, зокрема України.

– Ці відносини зараз балансують на межі: вони не розірвані, але і не є нормальними. Коли ми матимемо однозначну відповідь? Що повинен зробити Іран, аби відбудувати відносини з Україною, або що може статися, що примусить Україну остаточно розірвати дипломатичні відносини з Іраном?

Ірану потрібно не постачати жодного озброєння для Росії, яка його використовує злочинним чином проти України

– Ірану потрібно згорнути свою військово-технічну співпрацю з РФ, не постачати жодного озброєння для Росії, яка його використовує злочинним чином проти України. І коли це станеться, відбудеться нормалізація наших двосторонніх відносин і ми будемо знов мати партнера, з яким ми працювали успішно багато років протягом трьох десятиліть. Тому наша надія на те, щоб ці відносини відновилися, а не на те, щоб їх розривати. Ми не бажаємо ескалації наших відносин, але ми матимемо і маємо в запасі гідну відповідь – дипломатичну, політичну, яка може настати у разі ескалації цього співробітництва і ескалації ситуації в Україні в разі фіксації причетності до неї Ірану.

– А чи є взагалі в Україні важелі впливу на Іран? Бо не схоже, що влада Ірану прислухається до занепокоєння чи побажань України та її партнерів. Я знаю, що в Офісі генпрокурора України порушені кримінальні провадження і «розбудовується» справа, яка, можливо, буде розглядатися міжнародним судом. Чи дипломати, політики мають інструментарій, аби примусити Іран відмовитися від співпраці з агресором, окрім відповідних заяв?

Ми не прагнемо ескалації й сподіваємося, що Іран буде робити все необхідне для деескалації в наших відносинах

– Українська дипломатія налаштована використовувати весь інструментарій, відповідно до норм міжнародного права. Україна має близьких партнерів і на Заході, і серед країн Близького Сходу, які також занепокоєні іранською активністю в регіоні, поширенням присутності на теренах сусідніх країн, і ми, звісно, залучаємо їх підтримку. Але підкреслюю: ми не прагнемо ескалації й сподіваємося, що Іран буде сповідувати таку саме політику і буде робити все необхідне для деескалації в наших відносинах. Нас підтримують партнери по всьому світу, тому Ірану для збереження гідних відносин з Україною необхідно – ще раз підкреслюю – припинити співробітництво з Росією в сфері ВТС, яке шкодить Україні, українському народу.

В Україні продовжують вивчати уламки збитих дронів і формувати доказову базу – Євген Кравченко

– Чому Україна не призначає посла в Ірані? Це рішення України чи вимога паритету з боку Ірану?

Євген Кравченко: Критична ситуація навколо постачання іранських БПЛА Російській Федерації призвела до рішення України не подовжувати акредитацію посла Ірану в Україні, суттєво скоротити склад посольства Ірану в Києві і фактично поставила дипломатичні відносини між країнами на межу припинення. У попереднього посла України пана Бурдиляка закінчилася каденція, і він указом президента повернувся в Україну. Наразі можливість призначення нового посла залежить виключно від рішення керівництва нашої держави і залежить від стану поточних відносин між країнами.

– А що зараз взагалі робить посольство? Як змінилася якість контактів у порівнянні з тим, наприклад, як це було рік тому чи навіть три роки тому – до того, як в Ірані був збитий український літак?

– Звісно, першим випробуванням у відносинах було збиття українського літака у 2020 році, це питання досі залишається проблемним. З повномасштабною агресією Росії ще додалося питання дронів. З цього питання достатньо було офіційних заяв, а 18 жовтня міністр закордонних справ України вніс пропозицію щодо розриву відносин з Іраном через постачання іранської зброї Росії, і ця пропозиція досі перебуває на розгляді.

Протягом 2022 року міністрами закордонних справ України та Ірану було проведено шість телефонних розмов, присвячених війні, питанню іранських БПЛА

У нас було багато перспектив розвитку у багатьох сферах. Традиційно між нашими народами були теплі контакти, бізнес обох країн цікавився можливостями взаємодії, і начебто відносини розвивалися, попри обмеження, складнощі тощо. Звісно, останні події вплинули на українську позицію, на рівень і контекст цих контактів. Протягом 2022 року міністрами закордонних справ України та Ірану було проведено шість телефонних розмов, присвячених війні, питанню іранських БПЛА, що є свідченням достатньо активної роботи. Зараз посольство намагається підтримувати належний рівень як кількості, так і якості контактів з представниками влади Ірану. Ми намагаємося використовувати різні формати комунікації, на різних рівнях для доведення аргументів та зближення наших позицій щодо російської агресії проти України.

– У деяких дописах в соцмережах пролунало здивування щодо присутності українського військового аташе в офіційних заходах, присвячених урочистостям під час роковин Ісламської революції. Навіщо українські представники приймають запрошення саме від тих, хто, можливо, відповідає за постачання іранських дронів Росії?

– Я вважаю, з цього питання намагалися зробити голосну сенсацію, але ВАТ виконував свою роботу, до якої входить також участь в офіційних заходах країни перебування. Для когось це може здаватися формальним заходом, для ВАТ та інших співробітників дипмісій це суто додатковий майданчик комунікації та пошуку можливих спільних позицій, і це світова практика.

Ми вважаємо, що в нас досі не вичерпаний дипломатичний потенціал. Посольства обох країн продовжують функціонувати, зберігаються поодинокі політичні контакти. Отже, зберігається і надія на вирішення питань, пов’язаних з підтримкою Іраном агресії Росії проти України. Нашим керівництвом були визначені чіткі червоні лінії стосовно військово-технічного співробітництва Ірану та Росії, до яких, сподіваюсь, справа не дійде.

Дійсно, Іран та РФ демонструють вкрай активний розвиток відносин, але, попри це, Тегеран веде принципово власну зовнішню політику та ставлення стосовно ТОТ України, зокрема, не визнає штучних так званих референдумів, примусово організованих окупаційною російською владою, та повністю визнає суверенітет та територіальну цілісність України. Іран також утримується від здійснення офіційними делегаціями візитів до ТО АР Крим. Це до того, що, попри напругу у наших відносинах, досі є спільні дотики. Українське керівництво неодноразово повідомляло про готовність до діалогу, в разі конструктивного підходу до питання війни в Україні з боку ІРІ.

– Підтримка територіальної цілісності перш за все пов'язана з іранськими власними проблемами в прикордонних регіонах або нерозв'язаними територіальними суперечками з сусідніми країнами – тобто цю позицію можна винести за дужки. Вас особисто здивувала підтримка Іраном війни Росії проти України?

Питання дронів стало чутливим не лише для керівництва нашої держави, але й відчутно вплинуло на громадську думку, дійсно змінює ставлення пересічних українців до Ірану, деякі компанії принципово через це відмовляються від співробітництва

– Дуже важко сприймати те, що відбувається зараз в Україні, і дуже болісно реагуємо на будь-яку іноземну підтримку Росії у війні проти нашої держави. Питання дронів стало чутливим не лише для керівництва нашої держави, але й відчутно вплинуло на громадську думку, дійсно змінює ставлення пересічних українців до Ірану, деякі компанії принципово через це відмовляються від співробітництва.

З іншого боку, приємно бачити підтримку з боку пересічних іранських громадян, які беззаперечно на боці України і бажають нам найскорішої перемоги.

Я намагаюся, попри реалістичне розуміння того, що відбувається, все ж таки залишатися оптимістом. Бачу намір і в офіційних представників Ірану, щоб наші відносини збереглися і повернулися до нормального формату комунікації. Я все ж таки сподіваюся на те, що спільними зусиллями нам вдасться вирівняти цю ситуацію і врешті-решт зберегти відносини, які б відповідали інтересам обох держав.

– Під час зустрічі, яка була проведена між представниками Ірану та України, були досягнуті якісь домовленості? Хоча б стосовно продовження діалогу?

Зараз в Україні експерти продовжують детально вивчати уламки збитих дронів і формувати доказову базу

– Дійсно відбулася спільна зустріч наприкінці того року між експертами України та Ірану – робоча зустріч, під час якої делегації обох країн, обмінялися думками щодо фактів, які існували на той час, та аргументів України. Але за результатами цієї зустрічі кожна делегація залишилася при своїй позиції. Зараз в Україні експерти продовжують детально вивчати уламки збитих дронів і формувати доказову базу.

На жаль, наразі ситуація виглядає так, що Іран відкидає звинувачення у постачанні зброї Росії, заявляє про несприйняття війни, про свою нейтральну позицію. Але українські та незалежні експерти кажуть про інше.

Київ і Захід звинувачують Москву в застосуванні іранських дронів-камікадзе «Шахед» під час ударів по цивільних об’єктах під час війни.

За даними американської сторони, Тегеран вже передав Москві сотні безпілотників, які Росія використала для ударів, зокрема, по цивільних цілях в Україні. Росія звинувачення відкидає.

У листопаді минулого року Іран вперше визнав постачання безпілотників Росії, але стверджує, що їхню обмежену партію було відправлено ще до повномасштабного вторгнення.