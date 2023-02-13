Іран передав Росії партію далекобійних дронів багаторазового використання – The Guardian

Іран у 2022 році передав Росії партію бойових безпілотних літальних апаратів (БПЛА) далекого радіусу дії, пише The Guardian з посиланням на джерела.

За даними видання, угода між Москвою та Тегераном була укладена в листопаді. Тоді російська делегація домовилася про постачання шести безпілотників Mohajer-6, а також 12 безпілотників Shahed 191 і 129. На відміну від дронів-камікадзе, які раніше Іран постачав Росії, ці БПЛА розраховані на багаторазове використання – після удару вони повертаються на базу.

Газета уточнює, що Росія зацікавлена в постачанні більш досконалих дронів, оскільки ЗСУ навчилися досить ефективно збивати Shahed-131 і Shahed-136, які в Росії перейменовують на «Герань-1» та «Герань-2».

Джерело видання уточнило, що безпілотники до Росії доставляли двома маршрутами – частину з них відправили іранським судном, яке передало вантаж кораблю ВМФ РФ у Каспійському морі. Решту доставила іранська державна авіакомпанія. Також The Guardian указує, що Іран разом із дронами надіслав групу з 54 інструкторів, які допомогли російським військовим освоїти безпілотники.

Британське видання додає, що поставлені Росії БПЛА були вироблені на тому ж заводі в місті Ісфаган, який наприкінці січня зазнав повітряної атаки. Це, за версією видання, ставить під питання майбутні постачання безпілотників Росії, оскільки фабрика могла бути сильно пошкоджена внаслідок удару.

Російські військові активно використовують дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136 для ударів по військових та енергетичних обʼєктах України.

Восени 2022 року газета The Washington Post повідомляла, що Росія планує запустити виробництво іранських дронів на своїй території.