ISW: невдачі санкцій щодо Ірану допомогли РФ здобути компоненти для бойових дронів

Неефективність західних санкційних зусиль щодо поставок компонентів зброї в Іран, йомвірно, сприяли здатності Росії обійти санкції Заходу, щоб придбати компоненти для бойових безпілотників через військову співпрацю з Іраном, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«5 лютого офіційні особи США заявили, що Росія й Іран реалізують плани з будівництва іранського заводу з виробництва безпілотників на російській території, другого подібного міжнародного заводу з виробництва іранських безпілотників. У травні 2022 року Іран відкрив завод із виробництва безпілотників у Таджикистані – державі-члені Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і кандидаті на вступ до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Росія може використовувати свої значні економічні зв’язки з Таджикистаном через ОДКБ і ЄАЕС для отримання компонентів безпілотників або закупівлі виготовлених безпілотників для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій», – йдеться у звіті.

Аналітики також згадують повідомлення британської розслідувальної групи Conflict Armament Research (CAR), яка в листопаді 2022 року заявила, що 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed 136 і Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти зі США, незважаючи на високий рівень обмежень експорту таких компонентів до Ірану.

«CAR також зазначив, що збиті безпілотники містили передові технологічні можливості і свідчать про «значний стрибок у можливостях» порівняно з іншими системами, які раніше спостерігалися на Близькому Сході. Більшість виготовлених на Заході компонентів збитих іранських безпілотників були виготовлені між 2020 і 2021 роками, після закінчення терміну дії санкцій Ради безпеки ООН щодо важкого озброєння проти Ірану в 2020 році», – нагадали в ISW.

Більшість західних компаній, чиї компоненти були знайдені у збитих іранських безпілотниках в Україні, заперечували прямі продажі компонентів Росії, Ірану чи Білорусі з початку повномасштабної війни.

«Однак представник швейцарської компанії-виробника зазначив, що неможливо бути повністю впевненим у тому, що дистриб’ютори компонентів зброї не продають компоненти суб’єктам, які перебувають під санкціями, маючи на увазі, що Росія, Іран чи інші країни, які потрапили під санкції, можуть використовувати лазівки, що дозволяють їм придбати західні компоненти зброї через посередників», – зауважили аналітики.

Напередодні газета The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб однієї із країн-союзниць США повідомила, що Росія й Іран розробляють плани щодо організації роботи на російській території підприємства з виробництва близько шести тисяч безпілотників іранської розробки, подібних до тих, що Москва застосовує при ударах по об’єктах в Україні.

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Київ і Захід звинувачують Москву в застосуванні іранських дронів-камікадзе «Шахед» під час ударів по цивільних об’єктах під час війни.

За даними американської сторони, Тегеран вже передав Москві сотні безпілотників, які Росія використала для ударів, зокрема, по цивільних цілях в Україні. Росія звинувачення відкидає.

У листопаді минулого року Іран вперше визнав постачання безпілотників Росії, але стверджує, що їхню обмежену партію було відправлено ще до повномасштабного вторгнення.