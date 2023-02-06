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WSJ: Росія й Іран можуть планувати випуск дронів на заводі в Татарстані

Один із дронів, збитих у Києві у грудні 2022 року

Росія й Іран розробляють плани щодо організації роботи на російській території підприємства з виробництва близько шести тисяч безпілотників іранської розробки, подібних до тих, що Москва застосовує при ударах по об’єктах в Україні, йдеться у публікації газети The Wall Street Journal, яка посилається на офіційних осіб однієї із країн-союзниць США.

За словами співрозмовників видання, Москва і Тегеран намагаються створити швидший безпілотник, який буде менш вразливим для української системи протиповітряної оборони.

У грудні минулого року адміністрація американського президента Джо Байдена попереджала, що Москва й Тегеран розглядають можливість будівництва у Росії спільної лінії з виробництва дронів. Тепер, за словами пов’язаних із Вашингтоном офіційних осіб, переговори переросли у конкретні плани – із візитом 5 січня до міста Єлабуга, у Татарстані, іранської делегації. Там її члени відвідали порожній майданчик, де в майбутньому планується звести завод.

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Очолював делегацію Ірану бригадний генерал Абдолла Мехрабі, який входить до керівництва аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, а також Гассем Дамавандян, керуючий директор компанії Quds Aviation Industry – підприємства, яке, за оцінками США, відіграє ключову роль у виробництві іранських безпілотників.

Російські й іранські представники на запити газети про коментар не відповіли, зазначає The Wall Street Journal.

Київ і Захід звинувачують Москву в застосуванні іранських дронів-камікадзе «Шахед» під час ударів по цивільних об’єктах під час війни. За даними американської сторони, Тегеран вже передав Москві сотні безпілотників, які Росія використала для ударів, зокрема, по цивільних цілях в Україні. Росія звинувачення відкидає.

У листопаді минулого року Іран вперше визнав постачання безпілотників Росії, але стверджує, що їхню обмежену партію було відправлено ще до повномасштабного вторгнення.

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