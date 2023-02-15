WSJ: США можуть передати Україні захоплену у контрабандистів іранську зброю

Пентагон розглядає можливість передати Україні кілька тисяч одиниць стрілецької зброї, більш як мільйон набоїв та інших озброєнь іранського походження, які призначалися для єменських бойовиків руху аль-Хуті, яких підтримує Іран. Про це повідомляє газета Wall Street Journal із посиланням на власні джерела серед американських та європейських офіційних осіб.

Йдеться про понад пʼять тисяч автоматів, півтора мільйона патронів, невелику кількість протитанкових ракет і понад сім тисяч радіопідривачів, які застосовуються в зенітних ракетах. Це озброєння було захоплене впродовж останніх місяців у контрабандистів під час патрулювання прибережних вод Ємену американськими та французькими кораблями.

Як пояснюють співрозмовники газети, проблема полягає в тому, що, згідно з умовами ембарго ООН на постачання озброєнь в Ємені, конфіскована зброя підлягає знищенню, вона не має використовуватися в інших збройних конфліктах. Юристи пропонують Білому дому використовувати закони про конфіскацію активів, що належать людям чи організаціям, які займаються незаконною діяльністю. Але для цього буде потрібний президентський указ або спеціальне рішення Конгресу.

Упродовж восьми років у Ємені триває збройний конфлікт, розпочатий бойовиками за підтримки Ірану. ООН вважає, що іранська військова допомога – ракети, літаки-безпілотники, стрілецька зброя – допомагає рухові аль-Хуті протистояти силам міжнародно визнаного уряду Ємену, який підтримує Саудівська Аравія. Іран заперечує постачання зброї цьому угрупованню.