Ємен: повстанці Хуті заявили, що колишній президент Салех убитий через «зраду»

Лідер єменських повстанців Хуті Абдул-Малик аль-Хусі заявив, що колишнього президента країни Алі Абдаллу Салеха вбили через «зраду».

Під час промови, що транслювалася телебаченням, аль-Хусі описав убивство Салеха як «історичну поразку» коаліції арабських держав на чолі з Саудівською Аравією, яка протистоїть силам повстанців.

Він додав, що повстанці не мають неприязні стосовно Загальної партії людей, заснованої Салехом.

Раніше про загибель колишнього президента Салеха заявило контрольоване повстанцями Міністерство внутрішніх справ Ємену. Повідомлення з’явилося 4 грудня після оприлюднення відео, на якому видно, ймовірно, тіло Салеха.

Партія Салеха в розмові з агентством Reuters спочатку заперечувала відомості про загибель колишнього президента, і стверджувала, що той продовжує керувати боями проти повстанців Хуті, які йдуть у столиці країни Сані.

Вони почалися 2 грудня після того, як розпався підтримуваний Іраном альянс сил Абдалли Салеха й Хуті. Упродовж останніх трьох років цьому союзу належала влада в місті.

Хуті звинуватили Салеха в державній зраді після того, як той запропонував коаліції арабських країн на чолі з Саудівською Аравією «перегорнути сторінку» й припинити озброєний конфлікт і блокаду країни.

Абдалла Салех правив Єменом близько 33 років. У 2011 році під час Арабської весни почалися протести проти його правління, у 2012 році йому довелося піти у відставку й опинитись у вигнанні.

У 2014 році він повернувся в країну і об’єднав свої сили з повстанцями Хуті, які на той момент контролювали більшу частину території країни. Повстанський рух має підтримку з боку шиїтського Ірану.

Від 2015 року коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією підтримує уряд президента Абедраббо Мансура Хаді. Зараз сили коаліції контролюють увесь схід і південь країни, включно з важливим для Ємену портом Аден.