Повстанці в Ємені оголосили про вбивство колишнього президента

Контрольоване повстанцями Міністерство внутрішніх справ Ємену заявляє про загибель колишнього президента країни Алі Абдалли Салеха. Заява з’явилася 4 грудня після оприлюднення відео, на якому видно, ймовірно, тіло Салеха.

Підконтрольне повстанцям телебачення повідомило, що були також вбиті декілька соратників Салеха.

Reuters і «Аль-Арабія» з посиланням на джерела в партії Салеха також підтвердили інформацію про загибель екс-президента Ємену 4 грудня.

У соціальних мережах Ємену поширюється фотографія тіла, за непідтвердженими даними це тіло Абдалли Салеха.

Партія Салеха в розмові з агентством Reuters спочатку заперечувала відомості про загибель колишнього президента, і стверджувала, що той продовжує керувати боями проти повстанців Хуті, які йдуть в столиці країни Сані.

Міські бої в столиці Ємену почалися 2 грудня, після того, як розпався підтримуваний Іраном альянс сил Абдалли Салеха і Хуті. Протягом останніх трьох років цьому союзу належала влада в місті.

Хуті звинуватили Салеха в державній зраді після того, як той запропонував коаліції арабських країн на чолі з Саудівською Аравією «перегорнути сторінку» і припинити озброєний конфлікт і блокаду країни.

Абдалла Салех правив Єменом близько 33 років. У 2011 році під час Арабської весни почалися протести проти його правління, в 2012 році йому довелося піти у відставку і вирушити у вигнання.

У 2014 році він повернувся в країну і об’єднав свої сили з повстанцями Хуті, які на той момент контролювали більшу частину території країни. Повстанський рух отримує підтримку з боку шиїтського Ірану.

Від 2015 року коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією підтримує уряд президента Абедраббо Мансура Хаді. Зараз сили коаліції контролюють весь схід і південь країни, включаючи важливий для Ємену порт Аден.