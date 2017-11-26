Іран покладає на США відповідальність за «жорстокість» в Ємені через підтримку Саудівської Аравії

Іран звинуватив Сполучені Штати у тому, що вони відповідальні за «звірства» в Ємені через підтримку Саудівської Аравії, яка підтримала уряд Ємену в ході трирічної громадянської війни в країні.

Представник міністерства закордонних справ Бахрам Гассемі 26 листопада заявив, що нещодавня заява Білого дому на підтримку Ер-Ріяда та коаліції під керівництвом Саудівської Аравії, яка веде боротьбу проти шиїтських повстанців Ємену, «безперечно доводить участь та відповідальність Америки» у тому, що Тегеран назвав «звірствами» вчиненими Саудівською Аравією в Ємені».

У своій заяві 24 листопада Білий дім наголосив, що «підтримує Саудівську Аравію та всіх партнерів у Перській затоці проти агресії іранського Корпусу вартових Ісламської революції та жорстких порушень міжнародного права».

Гассемі заперечує, що Іран «має будь-які військові зв’язки з Єменом».

Влада в Ірані належить консервативним шиїтам, у той час, як суперник Тегерана в регіоні, Саудівська Аравія, є суннітською мусульманською державою.

Останнім часом між Тегераном і Ер-Ріядом посилилась напруженість після того, як шиїтські повстанці Хуті здійснили пуск балістичної ракети по столиці Саудівської Аравії. Саудівська Аравія повідомила, що перехопила ракету, перш ніж вона досягла цілі.

Саудівський принц Мухаммед бін Сальман обвинуватив Тегеран у «прямій агресії». Іран заперечив причетність до нападу.

Тегеран і Ер-Ріяд припинили дипломатичні відносини в січні 2016 року після того, як іранські протестувальники напали на саудівські дипломатичні місії у відповідь на страту в Ер-Ріяді відомого шиїтського священика.