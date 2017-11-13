Саудівська Аравія заявила, що почне розблоковувати порти й аеропорти в Ємені

Місія Саудівської Аравії в ООН заявила, що військова коаліція на чолі з Ер-Ріядом почне розблоковувати морські порти й аеропорти в Ємені.

«Перший крок у цьому процесі буде зроблений протягом 24 годин», – йдеться в заяві.

У представництві Саудівської Аравії додали, що крок включатиме розблокування всіх портів у районах, які контролює міжнародно визнаний уряд Ємену.

Йдеться про порти в містах Аден, Моха й Ель-Мукалла. У той же час Саудівська Аравія попросила ООН відправити на підконтрольні повстанцям або спірні території експертів, щоб сформувати висновки стосовно способів протистояння контрабанді зброї в регіоні.

6 листопада коаліція під проводом Саудівської Аравії перекрила наземний, морський і повітряний доступ до Ємену. В Ер-Ріяді заявили, що виняток становитиме робота гуманітарних організацій.

Це сталося після того, як члени коаліції звинуватили Іран у постачанні повстанцям Хуті з Ємену ракети, яка цілила в міжнародний аеропорт Ер-Ріяда. Саудівська Аравія повідомила, що перехопила ракету, перш ніж вона досягла цілі.

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що Саудівська Аравія не попередила гуманітарні організації про закриття всіх наземних, повітряних і морських портів Ємену. Заступник генсека ООН із гуманітарних питань Марк Лоукок попереджав, що Ємену у зв’язку з блокадою загрожує «найбільший голод, який бачив світ за багато десятиліть», жертвами якого стануть мільйони.

Коаліція під проводом Саудівської Аравії була сформована у 2015 році після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану.