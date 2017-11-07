Пентагон підтримав Саудівську Аравію в суперечці з Іраном щодо пуску ракет з боку руху Хуті

Міністерство оборони США висловило підтримку Саудівській Аравії після того, як Ер-Ріяд звинуватив Іран у вчиненні «акту війни» – через імовірне постачання Тегераном ракет шиїтським повстанцям руху Хуті в Ємені.

«Ми продовжуємо підтримувати міцні оборонні зв’язки з Королівством Саудівська Аравія і співпрацювати над загальними пріоритетами безпеки, включно з бойовими операціями проти насильницьких екстремістських організацій та нейтралізацією дестабілізаційного впливу Ірану в регіоні Близького Сходу», – заявив 6 листопада представник Пентагону Едріан Ренкін-Ґалловей.

Заява Пентагону оприлюднена після того, як Саудівська Аравія та Іран обмінялися звинуваченнями після запуску балістичних ракет шиїтськими повстанцями руху Хуті з Ємену у бік саудівської столиці, який відбувся два дні тому.

В Ер-Ріяді заявили, що це можна розцінити як «акт війни», натомість Тегеран звинуватив Близький Схід у воєнних злочинах.

6 листопада коаліція під проводом Саудівської Аравії перекрила наземний, морський і повітряний доступ до Ємену. В Ер-Ріяді заявили, що виняток становитиме робота гуманітарних організацій.

Сунітська Саудівська Аравія і шиїтський Іран є конкурентами у регіоні. Обидві країни підтримують різні сторони у кількох конфліктах на Близькому Сході.

Коаліція під проводом Саудівської Аравії була сформована у 2015 році після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану.

Президент США Дональд Трамп звинувачує Іран у підтримці терористичних груп на Близькому Сході.