Іран та «Хезболла» заперечують звинувачення в дестабілізації Близького Сходу

Іран та його союзник, ліванська шиїтська група «Хезболла», заперечують звинувачення Саудівської Аравії та її союзників, що стосуються озброєння повстанських груп та дестабілізації Близького Сходу. Речник МЗС Ірану Бахрам Гасемі заявив 20 листопада, що ці звинувачення «сповнені брехні».

Наприкінці минулого тижня міністри закордонних справ Ліги арабських держав звинуватили Іран в «агресії» та пообіцяли порушити це питання на Раді безпеки ООН.

Міністри закордонних справ країн-членів Ліги арабських держав 19 листопада збиралися в Каїрі на надзвичайну нараду для обговорення «порушень», нібито вчинених Іраном у регіоні.

Зустріч відбулася у час посилення напруженості між регіональними суперниками – сунітською Саудівською Аравією та шиїтським Іраном. Ер-Ріяд і Тегеран підтримують різні сторони конфлікту в Ємені та по-різному сприймають несподівану відставку прем’єр-міністра Лівану.

Скликаючи нараду, Саудівська Аравія вказала на «порушення, вчинені Іраном в арабському регіоні, які підривають безпеку та мир... на всій земній кулі».

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі, союзник Саудівської Аравії, 4 листопада подав у відставку, заявивши, що побоюється за своє життя. Ер-Ріяд після цього звинуватив Іран у втручанні в справи Лівану.