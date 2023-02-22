Німеччина висилає двох іранських дипломатів

Німеччина 22 лютого заявила, що висилає двох співробітників посольства Ірану в Берліні після того, як судові органи Ірану винесли смертний вирок громадянину Ірану та Німеччини Джамшиду Шармахду за звинуваченням у плануванні вибуху в 2008 році.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у своїй заяві вказала про виклик тимчасового повіреного у справах Ірану, щоб повідомити йому, що Німеччина проти порушення прав чоловіка, який є також громадянином її країни.

«Ми закликаємо Іран скасувати смертний вирок Джамшиду Шармахду та забезпечити йому справедливий і належний процес оскарження», – йдеться в заяві німецького МЗС.

У 2020 році влада Ірану заявила про арешт лідера опозиційної організації, яка базується у США, через ймовірну причетність до нападу на мечеть в Ширазі в 2008 році, в результаті якого загинули 14 людей і понад 200 були поранені.

Міністерство розвідки Ірану повідомило, що йдеться про Джамшида Шармахда з маловідомої антиісламської організації «Королівська асамблея Ірану» у Каліфорнії, Шармахд нібито очолює воєнізоване крило цієї групи, яке називається «Тондар».

Його родина заявила, що він був лише речником опозиційної організації, і заперечує його причетність до будь-яких нападів.