Тегеран заявляє, що затримав лідера опозиційної до влади Ірану організації, базованої у США

Влада Ірану заявляє, що заарештувала лідера опозиційної організації, яка базується у США, за ймовірну причетність до нападу на мечеть в Ширазі в 2008 році, в результаті якого загинули 14 людей і понад 200 були поранені.

Міністерство розвідки Ірану 1 серпня заявило, що затримало Джамшида Шармахда з маловідомої антиісламської організації «Королівська асамблея Ірану» у Каліфорнії, Шармахд нібито очолює воєнізоване крило цієї групи, яке називається «Тондар».

Влада заявила, що організація також підозрюється в плануванні інших атак, яких саме – не повідомляється. Коли і де саме був затриманий Шармахд також невідомо.