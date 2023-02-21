Росія спростила процедуру видачі віз для громадян КНДР та Ірану

Росія спростила процедуру отримання віз для громадян Північної Кореї, Ірану та ще низки держав, більшість з яких розташовані в Азії, йдеться в документі, опублікованому на офіційному порталі правової інформації.

Усього розпорядження уряду РФ стосується дев’ятнадцяти країн. Крім Північної Кореї та Ірану, це Китай, Індія, Саудівська Аравія, Кувейт, Туреччина, Мексика, Сербія, Таїланд, Філіппіни, Малайзія, Індонезія, Бахрейн, Бруней, Камбоджа, Лаос, М’янма та Оман.

Тепер громадяни цих країн зможуть отримувати в’їзні документи одразу на пів року на підставі бронювання готелю чи іншого засобу розміщення.

У вересні минулого року Росія та Іран домовилися запровадити безвізовий режим для туристичних груп чисельністю до 50 осіб із 1 січня 2023 року. Рішення стосується віз для іранських та російських туристичних груп від 5 до 50 осіб на строк до 15 днів.

У березні 2022 року влада Росії фактично поділила країни світу на «дружні» та «недружні». Тоді російський уряд, за розпорядженням Володимира Путіна, затвердив список держав, які, на думку влади, допускають щодо Росії та її громадян «недружні дії». Наразі у цьому списку 60 країн, серед них – США, Канада, Великобританія, Японія, а також десятки країн Євросоюзу.

Вперше цей термін «недружня країна» з’явився у російському законодавстві у квітні 2021 року. Тоді президент Володимир Путін підписав указ, згідно з яким таким державам можна забороняти наймання на території Росії громадян інших країн у свої дипломатичні представництва. До того списку увійшли США та Чехія.

З початку повномасштабної війни в Україні країни Заходу почали запроваджувати обмеження на в’їзд для російських чиновників, політиків та бізнесменів, які потрапили до списків санкцій. Деякі країни ЄС, зокрема Чехія та Латвія, припинили видачу туристичних шенгенських віз громадянам Росії. За кілька місяців після початку вторгнення деякі країни ЄС закликали запровадити загальноєвропейську заборону. До обмеження на в’їзд до Євросоюзу для росіян також закликав президент України Володимир Зеленський.