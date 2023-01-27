Північна Корея обіцяє «завжди бути в одному окопі» з Росією

Північна Корея «завжди буде в одному окопі з армією та народом Росії», яка веде боротьбу з «імперіалістичними силами» США та Заходу. Про це йдеться в поширеній 27 січня заяві Кім Йо Чжон, сестри лідера КНДР Кім Чен Ина.

Кім Йо Чжон розкритикувала постачання американських танків Україні, заявивши, що таким чином США намагаються «досягти своєї мети гегемона шляхом подальшого розширення опосередкованої війни, спрямованої на знищення Росії».

На думку Кім Йо Чжон, Захід «ігнорує занепокоєння Росії» в галузі безпеки, а США є головним винуватцем війни, що триває в Україні.

«Хоч як би імперіалістичні коаліційні сили не біснувалися, ні в якому разі їм не можна зламати героїчний дух армії та народу Росії, які мають високий патріотизм, завзятість і стійку духовну силу. Ми завжди будемо в одному окопі разом з армією та народом Росії, яка стала на боротьбу для захисту гідності та честі держави, суверенітету та безпеки країни», – ідеться в заяві.

Кім Йо Чжон – одна з найвпливовіших осіб у Північній Кореї. Як вважається, вона входить до кола наближених до Кім Чен Ина. Офіційно вона обіймає посаду заступника завідувача відділу пропаганди та агітації ЦК Трудової партії Кореї.

КНДР після вторгнення Росії до України послідовно підтримувала позицію Москви. Північна Корея голосувала проти резолюцій, які засуджують Росію в ООН, а також єдина у світі офіційно підтримала підсумки так званих «референдумів», після яких були Москва оголосила про анексію українських територій.