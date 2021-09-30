Сестра Кім Чен Ина увійшла до складу Державної ради, яка керує КНДР

Молодша сестра верховного лідера КНДР Кім Чен Ина, 34-річна Кім Йо Чжон, увійшла до складу Державної ради – найвищого органу виконавчої влади в країні. Склад ради оновився наполовину. Про це повідомило північнокорейське Центральне телеграфне агентство.

Перестановки зроблені на сесії Верховних народних зборів КНДР. З Державної ради усунуті 9 осіб. Серед них – 82-річний Пак Пон Джу, якого називали економічним радником Кіма. Політик двічі обіймав посаду голови уряду КНДР і вважався протеже дядька Кім Чен Ина Чан Сон Тхека, страченого в 2013 році.

До складу держради включений генерал армії, секретар ЦК владної Трудової партії Кореї Пак Чон Чхон. Кілька днів тому він, згідно з офіційними повідомленнями, був присутній при першому випробуванні північнокорейської гіперзвукової ракети.

У серпні 2020 року стало відомо, що Кім Чен Ин передав Кім Йо Чжон частину своїх обов’язків, фактично зробивши її другою особою в державі. Її вважають найбільш вірогідним наступником брата на посаді верховного лідера КНДР у разі його смерті. Однак у патріархальній структурі Північної Кореї проти неї грають її молодість і стать.