Кулеба після зустрічі з Коеном: очікуємо від Ізраїлю рішень щодо військової допомоги

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Україна очікує ухвалення Ізраїлем рішень щодо надання військової допомоги України – насамперед йдеться про захист українського неба.

«Ізраїлю добре відомий наш список військових потреб, він передавався минулому уряду, передавався цьому уряду. Ми очікуватимемо ухвалення відповідних рішень. Насамперед ідеться про захист українського неба», – сказав Кулеба на брифінгу з главою МЗС Ізраїлю Елі Коеном у Києві.

Кулеба заявив, що задоволений сьогоднішньою зустріччю з Коеном та «якістю розмови».

«Я думаю, що сьогодні ми закладаємо дуже серйозний фундамент. Але чи буде збудовано на цьому фундаменті повноцінна будівля – залежить від подальших рішень, які буде ухвалено або ні…Немає жодної об'єктивної причини, чому Ізраїль і Україна сьогодні не повинні стояти пліч-о-пліч», – додав міністр.

МЗС Ізраїлю Елі Коен, у свою чергу, заявив, що Єрусалим підтримує територіальну цілісність України.

«Я приїхав до Києва, щоб продемонструвати нашу солідарність з Україною. Я сказав міністру Кулебі, що Ізраїль буде підтримувати українську мирну ініціативу в ООН наступного тижня», – сказав він.

В Україні 16 лютого з візитом перебуває міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. За його словами, окрім Кулеби, він також має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським,відкрити посольство Ізраїлю у Києві, в також відвідати Бучу та Бабин Яр.