Канада запровадила санкції проти Валентини Матвієнко та інших російських високопосадовців

Влада Канади запровадила санкції проти 129 фізичних осіб, у тому числі урядовців, військових, представників військово-промислового комплексу, а також 63 організацій із Росії. Про це заявив премʼєр-міністр країни Джастін Трюдо.

Обмеження, зокрема, запроваджені проти голови Ради федерації Валентини Матвієнко, віце-премʼєрки уряду РФ Тетяни Голікової, помічника президента РФ Максима Орєшкіна, дружини та сина Дмитра Медведєва, родичів Сергія Кирієнка, дочки Рамзана Кадирова, а також міністрів, депутатів Мордашова та членів його родини, бізнесменів Года Нісанова та Андрія Мельниченка.

Канада додала до списку санкцій деякі російські державні структури, в тому числі Держдуму, Раду федерації, Федеральну службу фінансового моніторингу, ФСБ, ГРУ, партію «Єдина Росія».

Серед російських компаній та організацій, які підпали під канадські санкції, є «Юнармія», «Роснафтогаз», концерн «Уралвагонзавод», ЗАТ «Спеціальне конструкторське бюро», ТОВ «Обʼєднана машинобудівна група» та інші.

Канада також заборонила експорт до Росії деяких елементів, що використовуються в електронній промисловості, та імпорт російських озброєнь.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада запровадила санкції щодо понад 1400 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.