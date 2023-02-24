За рік США конфіскували активи проросійських діячів на 500 мільйонів доларів

З моменту вторгнення Росії в Україну рік тому Міністерство юстиції США конфіскувало понад 500 мільйонів доларів у яхтах, нерухомості та інших активів людей, які підтримують російський уряд і ухилилися від санкцій США, повідомляє СNN.

Спеціальна група KleptoCapture Міністерства юстиції, що складається з федеральних прокурорів, слідчих і аналітиків, націлилася на багатства російських олігархів та агентів Кремля.

У рамках цих зусиль Міністерство юстиції оголосило позов про цивільну конфіскацію майна на суму 75 мільйонів доларів, що належить російському олігарху Віктору Вексельбергу, який потрапив під санкції. Співробітнику Вексельберга, який, ймовірно, допоміг олігарху придбати багатомільйонну нерухомість на Манхеттені, у Гемптонсі та Флориді, на початку цього місяця було висунуто звинувачення у порушенні санкцій США та міжнародному відмиванні грошей. Раніше Міністерство юстиції арештувало розкішну яхту Вексельберга під назвою «Танго» вартістю 90 мільйонів доларів.

Загалом, як повідомляється, міністерство конфіскував дві мегаяхти, чотири літаки, а також конфіскував 10 об’єктів нерухомості у російських олігархів і агентів.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».