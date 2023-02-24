«Це може статися» – президент про ймовірність нападу Росії на іншу країну

Президент України Володимир Зеленський не виключив можливості нападу Росії на іншу державу, зокрема члена НАТО. Він сказав про це 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, під час пресконференції для українських й іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності».

«На жаль, так. Я вважаю, що це можливо, і це може статися. Чому? Я можу пояснити. Президенту Путіну треба показувати успіх і перемоги. Успіх на полі бою в Україні не відбудеться, масованого реваншу не вийде, принаймні ми будемо боротися і, якщо буде постачання, будемо більш сильними. Тому йому потрібно буде показувати успіх. І всі розуміють, що він може бути там, де є слабке місце. І щоб це були ті держави, які до цього мали вплив Москви, ще за радянських часів, і де є ті чи інші негаразди, конфлікти, сепаратні інституції», – сказав президент.

Зеленський згадав «приклад Молдови» і документи, передані владі цієї країни українськими спецслужбами, щодо ймовірних планів Москви дестабілізувати ситуацію там.

«І вони можуть розвивати цей напрямок. Вони постійно будуть робити такі кроки. Цьому бажано запобігати: посиланням зброї, санкціями і всіма відповідними кроками», – заявив голова держави.

«Якщо станеться так, що Україна не витримає через ті чи інші думки, послаблення допомоги. Росія прийде в держави НАТО. Так станеться. Вони прийдуть в країни Балтії. І тоді США будуть відправляти своїх синів і дочок воювати, тому що це НАТО», – додав він.

Президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію в спробі дестабілізувати Молдову і закликала до виведення російських військ з регіону.

Минулого тижня вона заявила, що отримала документи від українських спецслужб, які описують організовану Москвою змову з допомогою іноземних диверсантів, нібито спрямовану на повалення керівництва країни, запобігання вступу в ЄС і використання у війні проти України.

Росія заперечила, що готує подібний сценарій. Міністерство закордонних справ РФ назвало відповідні твердження «необґрунтованими та бездоказовими», звинувативши США, «інші країни Заходу» й Україну в спробах використати неперевірену інформацію для «виправдання власних незаконних дій».

Натомість США висловили занепокоєння через такі повідомлення і наголосили, що це знайомий «російський сценарій».

23 лютого Міністерство оборони Росії заявило, що Україна нібито найближчим часом планує «збройну провокацію» і «вторгнення» в Придністров’я, а як привід до нього «планується інсценування нібито наступу російських військ із території Придністров’я». Доказів російське міністерство не навело.

Влада Молдови це заперечила. Міністерство оборони країни 24 лютого заявило про відсутність «загроз безпеці» Молдови.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив про «ескалацію російських зусиль із підриву Молдовської держави».