Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна готується до деокупації українського півострова Крим.

«Всі хочуть повернути свої території… Цього замало. Замало бажання, потрібно працювати. Тому кажучи про терміни і кроки, можу вам сказати лише одне – все залежить лише від нас. Є військові кроки. Ми до них готуємось. Готові морально. Готуємось технічно – зброєю, посиленням, формуванням бригад, відправляємо людей на навчання. Ми маємо бути готові, а далі будуть відповідні деокупаційні кроки», – сказав він, відповідаючи на запитання щодо шансів, що цього року відбудеться деокупація Криму.

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення до України. До цього з 2014 року вона окупувала частину Донбасу та український півострів Крим. У вересні милого року Москва оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.