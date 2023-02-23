«Ескалація зусиль із підриву Молдовської держави» – ISW про скасування Путіним указу від 2012 року

Скасування президентом Росії Володимиром Путіним указу від травня 2012 року про позицію РФ щодо територіальної цілісності Молдови свідчить про «ескалацію зусиль із підриву Молдовської держави», пише у своєму щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Путін 21 лютого скасував свої укази Міністерству закордонних справ (МЗС) Росії від 2012 року твердо дотримуватися принципів Статуту ООН, який вимагає розвитку дружніх відносин між державами на основі рівності, поваги до суверенітету і територіальної цілісності, а також про наміри Росії активно шукати шляхи вирішення придністровської проблеми на основі поваги до територіальної цілісності Молдови. Відкликання указу 2012 року не вказує на те, що Путін має намір напасти на Молдову – на це йому бракує військового потенціалу – хоча це вказує на ескалацію його постійних зусиль з підриву Молдовської держави», – йдеться в повідомленні.

Аналітики також зауважили, що імперіалістичний наратив Путіна про те, що Росія бореться за свої «історичні кордони», до якого він вдався 22 лютого на мітингу в Москві, а перед тим при оголошенні про повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році, може бути використаний для виправдання агресії проти інших сусідів Росії.

«Концепція «історичних кордонів» Росії може бути використана для виправдання агресії майже проти будь-якого сусіда Росії, а також проти Молдови і держав Центральної Азії, які не мають спільного кордону з Росією, оскільки всі вони містять території, які колись належали або до Радянського Союзу, або до Російської імперії, або до обох», – наголосили в ISW.

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Президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію в спробі дестабілізувати Молдову і закликала до виведення російських військ з регіону.

Минулого тижня вона заявила, що отримала документи від українських спецслужб, які описують організовану Москвою змову з допомогою іноземних диверсантів, нібито спрямовану на повалення керівництва країни, запобігання вступу в ЄС і використання у війні проти України.

Росія заперечує свою змову з метою дестабілізації Молдови, називаючи ці заяви «абсолютно необґрунтованими».