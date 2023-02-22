Росія має позбутися імперських амбіцій – президент Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія має позбутися своїх імперських амбіцій.

«Росія дестабілізує багато країн по всьому світу, і Україна зазнала цієї лобової атаки з боку Росії. Це демонстрація того, що Росія відновлює свої імперські амбіції, і Росія має зупинити це. Вільний світ має змусити Росію це зробити. Це наша позиція, і тому ми підтримуємо Україну», – сказав Дуда, відповідаючи на запитання журналістки CNN Крістіан Аманпур.

Дуда перерахував країни, на які Росія намагалася впливати, назвавши також Грузію, Молдову та Сирію.

«Простіше кажучи, Росія – це така собі імперія, яка має колоніальні амбіції. Вона хоче підпорядкувати собі інші народи та інші країни. Вона хоче на цьому наживатися. І найкращим прикладом цього є сьогоднішня Україна», – додав польський лідер.

Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надає Києву безпрецедентну підтримку. Саме Польща прийняла значну частину українських біженців і є одним із головних хабів постачання західної зброї, призначеної для оборони України.

Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 упродовж «найближчих двох-трьох тижнів» після завершення підготовки українських військ на цих машинах, повідомило 21 лютого МЗС у Варшаві.