«Потенціалу не багато»: Дуда розповів, у чому складність передачі Україні винищувачів

Польщі не вистачає винищувачів для свого захисту повітряного простору, повідомив президент країни Анджей Дуда в ефірі телемарафону.

За словами польського лідера, відмова від будь-якого з літаків на користь України – це «дуже серйозне рішення».

Дуда пояснив, що в країни все ще є деякі літаки радянських часів які були придбані в Радянського союзу або в Німеччини, коли армія Німецької Демократичної Республіки припинила своє існування, а її обладнання можна було взяти на озброєння.

Тоді Польща отримала сучасні за тодішніми мірками літаки Міг-29, частина з них все ще перебуває на озброєнні польської армії. До того ж, у Польщі є F16, які були придбані в США в рамках модернізації польських Військово-повітряних сил.

«Цих літаків всього 48, тому їх не так багато. Врахуйте, що на одному американському авіаносці сто літаків. Тобто потенціалу в нашої країни небагато», – сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що країна також замовила в США дві ескадрильї F3 та купує сучасні винищувачі в Південної Кореї. Вони мають бути доставлені в Польщу наприкінці цього року, зазначив Дуда.

«Але це майбутнє, а сьогодні факти такі, що нам не вистачає F16, які чудово захищають наш повітряний простір. Тому відмова від будь-якого з цих літаків – це дуже серйозне рішення, враховуючи, що вони потребують серйозного та дорогого обслуговування. Тому ми не виключаємо, що це вимагатиме ширших дій з боку НАТО», – сказав Дуда.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що питання передачі Україні західних винищувачів зараз не є актуальним. За його словами, якщо небо залишатиметься безпечним протягом найближчих трьох-чотирьох місяців, то «можна буде говорити про всі подальші кроки».

Після останньої зустрічі у форматі «Рамштайн», у якій 14 лютого взяли участь 54 держави-партнери, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що він не має заяв щодо можливого надання Україні винищувачів.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що «дуже задоволений» результатами «Рамштайну-9». За його словами, очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що «Україна має перемогти».