У Молдові склав присягу новий прозахідний уряд

Новий прозахідний уряд на чолі з прем’єр-міністром Доріном Речаном склав присягу в Молдові після того, як отримав підтримку 62 законодавців від владної Партії дії та солідарності (PAS) у 101-місному парламенті.

Голосування відбулося 16 лютого менш ніж через тиждень після того, як 48-річний Речан був висунутий на посаду президенткою Маєю Санду замість Наталії Гаврилиці, уряд якої пішов у відставку після 18 місяців перебування на посаді.

Депутати, які представляють опозиційних соціалістів і комуністів, виступили проти нового уряду, скандуючи «Ганьба». Дружня до Росії партія «Шор» бойкотувала засідання.

Крім складу нового Кабміну Молдови, до якого, за даними молдовської служби Радіо Свобода, здебільшого увійшли міністри, які працювали з колишньою головою уряду, парламент затвердив програму кабінету – «Процвітаюча, безпечна, європейська Молдова».

Серед цілей нового уряду Молдови – проведення переговорів щодо вступу країни до Євросоюзу, створення порядку в державних установах, економічний розвиток, продовження реформи юстиції та посилення боротьби з корупцією.

«Іншим пріоритетом є мир і стабільність. Ми живемо в бурхливі часи, яких ніколи раніше не було, і разом ми повинні протистояти цим викликам. Нам потрібно інвестувати в наші технічні та людські оборонні можливості», – сказав Речан.

У самій політичній програмі йдеться про те, що громадяни Молдови «хочуть жити в безпечному світі, де поважають міжнародні договори, де проблеми між країнами вирішуються шляхом діалогу, де є повага до малих держав».

Перед голосуванням у парламенті Речан заявив, що до його уряду увійдуть чотири нових міністри, які очолюватимуть міністерства фінансів, інфраструктури, юстиції й енергетики.

Речан був міністром внутрішніх справ з 2012 по 2015 рік. До того, як його призначили прем’єр-міністром, він був радником Санду з оборони й безпеки.

Санду неодноразово звинувачувала Росію в спробах дестабілізувати Молдову. Раніше цього тижня вона заявила про можливий російський план із дестабілізації її країни, який, за її словами, був описаний у документах, які вона отримала від українських розвідувальних служб. За словами президентки, цей план передбачав повалення керівництва Молдови, зупинку її вступу до ЄС і використання її у війні проти України.

Росія заперечила це, називаючи подібні заяви «абсолютно необґрунтованими».

Заступниця держсекретаря США Карен Донфрід підкреслила в інтерв’ю Радіо Свобода 15 лютого, що Сполучені Штати «глибоко стурбовані» повідомленнями про можливі плани Росії щодо Молдови та рішуче підтримують Санду.