Знайомий «російський сценарій»: у Держдепі США занепокоєні можливими планами РФ щодо Молдови

Сполучені Штати Америки «глибоко стурбовані» повідомленнями про плани Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові, заявила 15 лютого в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

«Я думаю, що ми – всі ми – надто добре знайомі з російським сценарієм, – сказала Донфрід. – Ми бачили, що зробила Росія в багатьох місцях, включаючи Молдову, включаючи Україну, включаючи Грузію. Список можна продовжувати».

Раніше цього тижня президентка Молдови Мая Санду закликала до «максимальної пильності» після отримання документів від українських спецслужб, які, за її словами, свідчать про те, що Росія планує дестабілізувати Молдову, змінити владу країни і поставити своїх ставлеників.

США перебувають «у дуже тісному контакті з нашими молдовськими партнерами в цей критичний час, і ми рішуче підтримуємо лідерство президентки Молдови Маї Санду», сказала Донфрід.

Вона зазначила, що Молдова перебуває у вразливому географічному положенні, зважаючи на війну Росії в сусідній Україні і ситуацію в сепаратистському регіоні Придністров’ї, де Росія тримає війська.

13 лютого Санду заявила: план Росії передбачав, що під виглядом акцій протесту опозиційних сил прихильники Росії нападатимуть на держустанови і захоплюватимуть заручників.

Президентка також виступила із твердженням, що Росії у досягненні її цілей можуть допомагати деякі сили в Молдові, у тому числі прихильники опозиційних політиків і бізнесменів Ілана Шора і Влада Плахотнюка, які перебувають за кордоном.

На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни та використати Молдову у війні проти України. Санду прямо пов’язала масові акції протесту, які проходили минулої осені, з планами Росії, сказавши, що вони «не досягли своєї мети завдяки оперативним діям органів безпеки і громадського порядку».

Минулого тижня у відставку пішла прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця. Виконувачем обов’язків прем’єра призначили Доріна Речана – колишнього секретаря Ради безпеки. Заміна прем’єра відбулася наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами країн Європейського союзу повідомив, що ознайомив президентку Молдови з російським планом щодо дестабілізації ситуації в її країні.

Росія заперечила, що готує подібний сценарій. Міністерство закордонних справ РФ назвало відповідні твердження «необґрунтованими та бездоказовими», звинувативши США, «інші країни Заходу» й Україну в спробах використати неперевірену інформацію для «виправдання власних незаконних дій».