Молдова відкинула заяви Росії про підготовку Україною «вторгнення» в Придністров’я

Молдова 23 лютого заперечила звинувачення російського Міністерства оборони, яке заявило, що Україна нібито планує «збройну провокацію» проти сепаратистського регіону Молдови Придністров’я.

«Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці Міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою й отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова. Наші відомства співпрацюють із закордонними партнерами, і у разі загрози для країни суспільство негайно буде поінформоване», – йдеться в заяві уряду Молдови у телеграмі.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Росії заявило, що Україна нібито найближчим часом планує «збройну пропокацію» і «вторгнення» в Придністров’я, а як привід до нього «планується інсценування нібито наступу російських військ із території Придністров’я». Доказів російське міністерство не навело.

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Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив про «ескалацію російських зусиль із підриву Молдовської держави».

Президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію в спробі дестабілізувати Молдову і закликала до виведення російських військ з регіону.

Минулого тижня вона заявила, що отримала документи від українських спецслужб, які описують організовану Москвою змову з допомогою іноземних диверсантів, нібито спрямовану на повалення керівництва країни, запобігання вступу в ЄС і використання у війні проти України.

Росія заперечує свою змову з метою дестабілізації Молдови, називаючи ці заяви «абсолютно необґрунтованими».

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

У жовтні минулого року Москва звинувачувала Київ у спробі «розхитати ситуацію» у Придністров’ї, заявляючи, що українська влада намагається «спровокувати Молдову на силові дії в Придністров’ї».

У МЗС України тоді наголошували, що «єдиною силою, яка скоює терористичні акти, веде загарбницькі силові дії, намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в країнах нашого регіону, є Росія».

Президент України Володимир Зеленський у квітні 2022 року заявляв, що загострення ситуації у Придністров’ї спричинене діями спецслужб Росії.