Молдова каже про відсутність загроз після заяв Росії про підготовку Україною «вторгнення» в Придністров’я

Міноборони Молдови повідомляє про відсутність «загроз безпеці держави» після заяв Росії про те, що Україна нібито планує «збройну провокацію» проти сепаратистського регіону Молдови Придністров’я.



«Міноборони повідомляє, що відстежує всі події, дії та зміни, які відбуваються в регіоні та на території, підконтрольній тираспольському режиму. Зазначимо, що прямих загроз військовій безпеці держави наразі немає. Поширена неправдива інформація має на меті створити паніку серед людей по обидва боки Дністра», – йдеться у заяві відомства.



Міноборони Молдови зазначає, що працює з усіма іншими силовими структурами, щоб разом запобігти будь-яким спробам дестабілізації, зберегти мир і стабільність в країні.

23 лютого Міністерство оборони Росії заявило, що Україна нібито найближчим часом планує «збройну провокацію» і «вторгнення» в Придністров’я, а як привід до нього «планується інсценування нібито наступу російських військ із території Придністров’я». Доказів російське міністерство не навело.

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Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив про «ескалацію російських зусиль із підриву Молдовської держави».

Президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію в спробі дестабілізувати Молдову і закликала до виведення російських військ з регіону.

Минулого тижня вона заявила, що отримала документи від українських спецслужб, які описують організовану Москвою змову з допомогою іноземних диверсантів, нібито спрямовану на повалення керівництва країни, запобігання вступу в ЄС і використання у війні проти України.