Постачання винищувачів Києву є предметом обговорення у США – Нуланд

У Вашингтоні обговорюють можливість надання Україні винищувачів четвертого чи пʼятого покоління, сказала в інтервʼю The Washington Post заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Дипломат уточнила, що рішення про ймовірні постачання будуть ухвалені після оцінки потреб Києва. Україна раніше закликала країни Заходу до постачання бойових літаків.

Крім того, Нуланд повідомила, що Вашингтон хотів би поновити двосторонні інспекції за Договором про стратегічні наступальні озброєння (New START). На думку Нуланд, виголошені цього тижня слова Путіна про призупинення участі в цьому договорі були розраховані на російську внутрішню аудиторію.

Нуланд також прокоментувала зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з головою зовнішньополітичної комісії компартії Китаю Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки. Там Блінкен висловив побоювання, що Китай може постачати Росії зброю для використання у війні з Україною.

Нуланд нагадала про заяву Пекіна про нейтралітет у конфлікті та пропозицію посередництва в переговорах між Москвою та Києвом. Водночас, за словами заступниці держсекретаря, якщо постачання зброї Росії підтвердиться, то Вашингтон буде готовий запровадити нові санкції проти китайських компаній на додаток до тих, що вже є.

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві повідомив, що українська влада надіслала Пекіну запит про зустріч. Зеленський розповів, що він ще не бачив мирного плану щодо України, про який днями повідомив Ван І, але поінформований про нього. «Загалом те, що Китай почав говорити про Україну, дуже непогано», – наголосив Зеленський, уточнивши, що оцінювати документ ще рано.

За деякими повідомленнями, китайський мирний план представить 24 лютого голова КНР Сі Цзіньпін. Ван І цього тижня в Москві мав переговори з російським лідером Володимиром Путіним.