Україна домагатиметься розширення санкцій ЄС на російську атомну галузь – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні відзначив затвердження десятого пакету санкцій ЄС проти Росії і зазначив, що Київ домагатиметься також санкцій на російську атомну галузь.

«Зараз у десятому пакеті є нові санкційні кроки, потужні, проти військової промисловості та фінансового сектору держави-терориста і проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство, намагаються поширити свою брехню на весь світ. У них це точно не вийде. Наші дипломати й уся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні і, зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на «Росатом», всіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста. Вже є відповідні кроки партнерів: Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо відповідних кроків і від Європейського союзу», – сказав Зеленський.

Він пообіцяв роботу над санкціями України проти російських суб’єктів та всіх, хто їм допомагає. «Будуть відповідні рішення», – додав він.

25 лютого Європейський союз офіційно затвердив новий десятий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. До списку включено 121 фізичну та юридичну особу. Пакет передбачає скорочення експорту промислових товарів на 11 мільярдів євро. Для Росії відтепер ускладнюється отримання деталей для авіаційних двигунів, антен та іншої електроніки.

ЄС схвалив і санкції проти Ірану – за постачання Росії безпілотників-камікадзе.