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«Тиск має посилюватися»: Зеленський відреагував на новий пакет санкції ЄС

Тиск на Росію має посилюватися, Україна очікує на рішучі кроки союзників проти російської атомної промисловості, наголосив президент Володимир Зеленський

Тиск на Росію має посилюватися, Україна очікує на рішучі кроки союзників проти російської атомної промисловості, наголосив президент Володимир Зеленський в твітері в суботу, 25 лютого.

«10-й пакет санкцій ЄС спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди й фінансової системи. Тиск на російського агресора має посилюватися: очікуємо рішучих кроків проти «Росатома» та атомної промисловості рф, збільшення тиску на військових і банки», – зазначив він.

У суботу, 25 лютого, Європейський союз офіційно затвердив новий десятий пакет санкцій проти Росії, йдеться в повідомленні голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

«Ухвалено 10-й пакет санкцій: до списку включено 121 фізичну та юридичну особу, введено значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборонено російські пропагандистські ЗМІ», – зазначив Боррель.

24 лютого Європейський союз схвалив нові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Це рішення оголошене через рік після початку війни. 10-й санкційний пакет передбачає скорочення експорту промислових товарів на 11 мільярдів євро.

Для Росії відтепер ускладнюється отримання деталей для авіаційних двигунів, антен та іншої електроніки. ЄС оголосив, що з нього до РФ більше не надходитиме жодної технології, яка може бути використана у військових цілях, повідомляють світові ЗМІ.

ЄС схвалив і санкції проти Ірану – за постачання Росії безпілотників-камікадзе. Як повідомляє канал «Євроньюз», покараний Корпус вартових ісламської революції.

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