«Тиск має посилюватися»: Зеленський відреагував на новий пакет санкції ЄС

Тиск на Росію має посилюватися, Україна очікує на рішучі кроки союзників проти російської атомної промисловості, наголосив президент Володимир Зеленський в твітері в суботу, 25 лютого.

«10-й пакет санкцій ЄС спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди й фінансової системи. Тиск на російського агресора має посилюватися: очікуємо рішучих кроків проти «Росатома» та атомної промисловості рф, збільшення тиску на військових і банки», – зазначив він.

У суботу, 25 лютого, Європейський союз офіційно затвердив новий десятий пакет санкцій проти Росії, йдеться в повідомленні голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

«Ухвалено 10-й пакет санкцій: до списку включено 121 фізичну та юридичну особу, введено значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборонено російські пропагандистські ЗМІ», – зазначив Боррель.

24 лютого Європейський союз схвалив нові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Це рішення оголошене через рік після початку війни. 10-й санкційний пакет передбачає скорочення експорту промислових товарів на 11 мільярдів євро.

Для Росії відтепер ускладнюється отримання деталей для авіаційних двигунів, антен та іншої електроніки. ЄС оголосив, що з нього до РФ більше не надходитиме жодної технології, яка може бути використана у військових цілях, повідомляють світові ЗМІ.

ЄС схвалив і санкції проти Ірану – за постачання Росії безпілотників-камікадзе. Як повідомляє канал «Євроньюз», покараний Корпус вартових ісламської революції.