Армія РФ нарощує інтенсивність штурмових дій – Маляр

Російська армія нарощує інтенсивність штурмових дій на фронті, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



«Якщо коротко і простими словами, то ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка залишається на Бахмутському напрямку. Ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування», – написала вона у телеграмі.

Водночас, за її даними, війська РФ мають значні втрати – щоденно від 600 до 1000 осіб.



Сили оборони України ведуть активну оборону в умовах кількісної переваги противника, додала Маляр.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.