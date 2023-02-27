Ближні бої у Бахмуті, втрати. Скільки ще ЗСУ будуть тримати оборону міста?

Чи встоїть Бахмут? Ексклюзивний репортаж з міста воєнкора Радіо Свобода і погляд військового аналітика на шанси ЗСУ втримати Бахмут.

У чому стратегічна – і політична – важливість оборони Бахмута в контексті цього етапу російсько-української війни?

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Російські війська не змогли взяти Бахмут до першої річниці початку агресії проти України. Але це не означає, що спроби захопити місто припинились. Навпаки!

За Бахмут тривають запеклі бої. ЗСУ тримають місто під контролем, а Росія поширює інформацію, що російські війська вже на околицях міста з трьох сторін.

Російські військові на Бахмутському напрямку за добу здійснили 300 обстрілів, відбулося 60 бойових зіткнень, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

«Бахмут залишається епіцентром удару ворога, де він концентрує свою увагу на тому, щоб прорвати нашу оборону. Зокрема, в районі таких населених пунктів, як Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне. Відбулося 300 обстрілів на цьому відрізку фронту з різних видів ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. 60 бойових зіткнень відбулося, де ворог втратив 63 військовослужбовців убитими і 141 пораненими різного ступеня», – сказав Череватий.