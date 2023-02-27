Викрадених РФ із новоокупованих територій українців везуть у нову в’язницю в Криму – правозахисники

Росія після повномасштабного вторгнення в Україну відкрила в окупованому Криму СІЗО, куди відправляє людей, незаконно затриманих на новоокупованих територіях України, заявила в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим. Реалії голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.
«Нове і саме через повномасштабне вторгнення – це нова в’язниця у Криму. В прямому сенсі цього слова – це те, що після 24 лютого Росія почала з новоокупованих територій викрадати людей, катувати їх, наприклад, у Херсоні, Мелітополі, Каховці, Генічеську. А потім вивозити до Криму. Ми з березня вже почали отримувати таку інформацію, а приблизно з липня ми вже зрозуміли, що відкрите нове СІЗО. Це СІЗО № 2, повністю яке курується ФСБ», – сказала Скрипник.
За її словами, наприкінці 2022 року там утримували приблизно 110 людей, українських громадян і декількох іноземців.
Раніше голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв повідомляв, що окупанти вивозять на територію Росії політичних в’язнів, і зараз понад 112 осіб перебувають на території РФ у російських колоніях.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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