Викрадених РФ із новоокупованих територій українців везуть у нову в’язницю в Криму – правозахисники

Росія після повномасштабного вторгнення в Україну відкрила в окупованому Криму СІЗО, куди відправляє людей, незаконно затриманих на новоокупованих територіях України, заявила в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим. Реалії голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

«Нове і саме через повномасштабне вторгнення – це нова в’язниця у Криму. В прямому сенсі цього слова – це те, що після 24 лютого Росія почала з новоокупованих територій викрадати людей, катувати їх, наприклад, у Херсоні, Мелітополі, Каховці, Генічеську. А потім вивозити до Криму. Ми з березня вже почали отримувати таку інформацію, а приблизно з липня ми вже зрозуміли, що відкрите нове СІЗО. Це СІЗО № 2, повністю яке курується ФСБ», – сказала Скрипник.

За її словами, наприкінці 2022 року там утримували приблизно 110 людей, українських громадян і декількох іноземців.

Раніше голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв повідомляв, що окупанти вивозять на територію Росії політичних в’язнів, і зараз понад 112 осіб перебувають на території РФ у російських колоніях.