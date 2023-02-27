Як виглядав російський літак А-50 у Мачулищах до ймовірного підриву. Супутникові фото

За допомогою сервісу Planet.com Білоруська редакція Радіо Свобода отримала супутникові знімки та ймовірні координати розташування російського військового літака A-50, який, можливо, був ушкоджений вибухами 26 лютого. Що ж побачив супутник на аеродромі в білоруських Мачулищах?
На знімках із супутника сервісу Planet.com на летовищі у Мачулищах можна помітити російські винищувачі MIG-31K. Вони здатні носити гіперзвукові ракети «Кінжал», які можуть вражати цілі в Україні, бо долають відстань у 2 тисячі кілометрів.
Ці літаки перебувають на постійному чергуванні поблизу білорусько-українського кордону, і щоразу як вони піднімаються у повітря – в Україні оголошують повітряну тривогу. Дослідження української території, щоб виявити потенційні цілі для ракетних обстрілів, проводить літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛОіУ)А-50. Саме він наводив ракети «Кінжал» на ті українські об'єкти, які російська армія обстріляла.
На супутниковій фотографії від 19 лютого 2023 року видно те місце, де літак А-50 був до інциденту 26 лютого. Принаймні, його було видно там на знімках 14 та 9 лютого 2023 року.
- Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що 26 лютого вибухи пошкодили передню та центральну частину літака А-50 на летовищі у Мачулищах. За даними агенції, це була атака дронами, «пошкодження серйозні, літак нікуди не полетить».
- Відповідальність за атаку за взяли на себе учасники руху білоруських партизанів «Перемога».
- Влада Білорусі поки не коментувала цей інцидент, хоча Лукашенко скликав силовиків на екстрену зустріч.
- Відомо, що в Білорусі запроваджені посилені «заходи безпеки», особливо перевіряють тих, хто виїжджає з Білорусі.
- Правозахисники повідомляють про затримання людей у Мачуліщах та Фаніполі.
- Речник президента Росії Пєсков сказав, що «немає чого коментувати, бо Білорусь заперечила ці повідомлення».
Що кажуть в Україні
Ймовірне пошкодження вибухами російського військового літака-розвідника А-50 на аеродромі «Мачулищі» в Білорусі є «гарною новиною» для українських військових, заявив 27 лютого в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
«Для Повітряних сил України – це гарна новина. Цей літак – постійно в повітрі, розвідує нашу територію, проводить радіолокаційну розвідку, сканує, коли працюють наші засоби ППО, виявляє їхнє місце перебування, відстежує зліт і посадку та напрямки руху нашої авіації, супроводжує атаки крилатими ракетами», – сказав Ігнат.
Щодо того, чи довіряє він поширеній інформації про те, що це зробили білоруські партизани за допомогою безпілотників, Ігнат сказав: «Я довіряю, в мене є свої джерела інформації, але я не можу про них вам зараз сказати».
Радіо Свобода наразі немає можливості перевірити достовірність інформації про пошкодження російського літака-розвідника А-50 на аеродромі «Мачулищі».
Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.
За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.