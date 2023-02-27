Як виглядав російський літак А-50 у Мачулищах до ймовірного підриву. Супутникові фото

За допомогою сервісу Planet.com Білоруська редакція Радіо Свобода отримала супутникові знімки та ймовірні координати розташування російського військового літака A-50, який, можливо, був ушкоджений вибухами 26 лютого. Що ж побачив супутник на аеродромі в білоруських Мачулищах?

На знімках із супутника сервісу Planet.com на летовищі у Мачулищах можна помітити російські винищувачі MIG-31K. Вони здатні носити гіперзвукові ракети «Кінжал», які можуть вражати цілі в Україні, бо долають відстань у 2 тисячі кілометрів.

Ці літаки перебувають на постійному чергуванні поблизу білорусько-українського кордону, і щоразу як вони піднімаються у повітря – в Україні оголошують повітряну тривогу. Дослідження української території, щоб виявити потенційні цілі для ракетних обстрілів, проводить літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛОіУ)А-50. Саме він наводив ракети «Кінжал» на ті українські об'єкти, які російська армія обстріляла.

На супутниковій фотографії від 19 лютого 2023 року видно те місце, де літак А-50 був до інциденту 26 лютого. Принаймні, його було видно там на знімках 14 та 9 лютого 2023 року.