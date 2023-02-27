Білорусь: після ймовірної диверсії в Мачулищах прикордонники посилили перевірку на виїзді з країни

Через добу після ймовірного інциденту на військовому аеродромі в селищі Мачулищі поблизу Мінська білоруські прикордонники значно посилили контроль виїзду з країни. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на людей, які 27 лютого перетнули білорусько-польський та білорусько-литовський кордони.

«Перевірили на виїзді, перетрусили всі речі, все оглянули», – розповів білорус, який перетнув кордон із Литвою в першій половині дня 27 лютого. – Зазвичай при виїзді особисті речі не перевіряють, перевіряють лише паспорти. Я брав свою техніку, переймався через це. Все було детально оглянуто. Водій автобуса сказав, що такого не бачив щонайменше рік».

За словами співрозмовника, посилений огляд на кордоні він повʼязує з інцидентом у Мачулищах 26 лютого. Про те, що прикордонники ретельно перевіряють речі тих, хто виїжджає з країни до Польщі та Литви, розповіли ще кілька людей. Зокрема, щонайменше від ранку 27 лютого такі процедури відбуваються на переході «Варшавський міст» на кордоні з Польщею.

У прикордонному комітеті нововведення не коментують. 27 лютого стало відомо про зустріч у Лукашенка за участю керівників силових відомств, у тому числі керівництва Прикордонного комітету Білорусі.

Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров розповів Радіо Свобода, що учасники ймовірної диверсії в Мачулищах уже залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.