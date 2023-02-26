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У соцмережах пишуть, що вибухи на авіабазі в Мачулищах сталися через БПЛА. Мінськ не коментує

Міноборони Білорусі чи інші офіційні структури цієї інформації наразі не коментують. 

У Білорусі на військовому аеродромі Мачулищі, який розташований за 12 кілометрів від Мінська, сталися вибухи, заявляє у телеграмі рух BYPOL, створений колишніми співробітниками силових структур.

За їхніми даними, пошкоджено російський військовий літак А-50 та снігоприбиральну техніку.

Очевидці повідомляють, що на місці працюють військові та екіпажі ДАІ. Вони перевіряють машини, що проїжджають. Зранку про вибухи в районі аеродрому також повідомляли місцеві телеграм-канали.

Проросійські блогери пишуть, що аеродром, за попередніми даними, атакували безпілотниками.

За даними моніторингової групи «Беларускі Гаюн», атаку на російський А-50У було здійснено за допомогою двох дронів.

Міноборони Білорусі чи інші офіційні структури цієї інформації наразі не коментують.

У грудні минулого року в Білорусі на аеродромі в Мачулищах спалахнув винищувач МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет «Кинжал», повідомляє в телеграмі моніторингова група «Беларускі Гаюн».

З цього білоруського аеродрому регулярно злітають російські винищувачі Міг-31К. Через це в Україні оголошують повітряну тривогу.

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