У соцмережах пишуть, що вибухи на авіабазі в Мачулищах сталися через БПЛА. Мінськ не коментує

У Білорусі на військовому аеродромі Мачулищі, який розташований за 12 кілометрів від Мінська, сталися вибухи, заявляє у телеграмі рух BYPOL, створений колишніми співробітниками силових структур.



За їхніми даними, пошкоджено російський військовий літак А-50 та снігоприбиральну техніку.



Очевидці повідомляють, що на місці працюють військові та екіпажі ДАІ. Вони перевіряють машини, що проїжджають. Зранку про вибухи в районі аеродрому також повідомляли місцеві телеграм-канали.



Проросійські блогери пишуть, що аеродром, за попередніми даними, атакували безпілотниками.

За даними моніторингової групи «Беларускі Гаюн», атаку на російський А-50У було здійснено за допомогою двох дронів.



Міноборони Білорусі чи інші офіційні структури цієї інформації наразі не коментують.

У грудні минулого року в Білорусі на аеродромі в Мачулищах спалахнув винищувач МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет «Кинжал», повідомляє в телеграмі моніторингова група «Беларускі Гаюн».

З цього білоруського аеродрому регулярно злітають російські винищувачі Міг-31К. Через це в Україні оголошують повітряну тривогу.