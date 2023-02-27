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ВМС: Росія вивела в Чорне море 6 кораблів, зокрема носій «Калібрів»

Загальний залп становить чотири ракети

Росія станом на 27 лютого утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі шість своїх кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп становить чотири ракети, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Напередодні, за даними ВМС, на чергуванні в Чорному морі було сім російських кораблів, але носіїв «Калібрів» серед них не було.

Армія РФ в обстрілах українських територій, в тому числі, використовує ракети, які запускає з моря.

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