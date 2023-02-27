«Нехай очікують продовження». Олександр Азаров про деталі ймовірного підриву російського літака в Мачулищах

Як довго готувалася акція, чи стояли за нею іноземні спецслужби, чому мовчить білоруська влада та пропаганда?

26 лютого о 16:05 за мінським часом Telegram-канал колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що вранці того ж дня на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом сталися два вибухи, в результаті яких постраждав російський військовий літак. Пізніше з'явилася інформація про можливий підрив літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

ByPol повідомляє, що вибухи пошкодили передню і центральну частини літака і він точно нікуди не полетить. Відповідальність за диверсію в Мачулищах взяли на себе учасники плану «Перемога».

Радіо Свобода поки не може перевірити цю інформацію із незалежних джерел.

«Підготовка акції займає 3-4 місяці»

Керівник ByPol Олександр Азаров розповів Білоруській службі Радіо Свобода деякі подробиці цієї акції. Він розповідає, що в певний час, після посилення репресій і пострілів під час затримання частини партизанів, ByPol припинив «рейкову війну», але почав працювати в інших напрямках.

«Підготовка акції займає 3-4 місяці. Треба ж провести розвідку, подивитися, звідки підійти. У нас було багато варіантів. Одна акція не вдається, ми беремося за іншу. І ось так наші партизани знайшли такий цікавий об’єкт. Звісно, підказуємо партизанам, але й вони пропонують об’єкти, залежно від своїх можливостей. Виходить така спільна робота», – каже Олександр Азаров.

За словами співрозмовника, цей літак у Мачулищах був флагманським у російській армії. Проводив розвідку української території. Разом з ним у повітря піднімалися гіперзвукові ракетні комплекси «Кинджал». І саме А-50 наводив «Кинджали» на об’єкти, які вони обстрілювали.

«Повідомляють, що таких літаків у Росії лише дев’ять, я навіть читав, що їх менше – 4. Кожен такий літак коштує 330 мільйонів доларів. Звичайно, не можна сказати, що ми вирішили підірвати резиденцію Лукашенка. Ми робимо те, що працює. Все залежить від обставин».

Російський сайт «Царьград» повідомив, що атаку на літак А-50 здійснили одразу шість дронів, більшість з яких були збиті на підльоті до об’єкта.

«Кількість дронів поки називати не будемо. Але можу підтвердити, що це була атака дронами. Нехай спецслужби самі попрацюють і спробують визначити, скільки їх було», – каже Олександр Азаров.

За словами співрозмовника, найбільш важливим і складним у цій ситуації була підготовка евакуації людей, які в цьому брали участь. Подробиці евакуації Азаров розповідати не хоче.

Відомо, що в акції брали участь лише кілька учасників, тому білоруським спецслужбам нічого про це дізнатися не вдалося.

«Я особисто ще не спілкувався з учасниками цієї акції, оскільки вони вже покинули країну. Зараз вони в безпеці, тому зараз все нормально», – розповідає Азаров.

«Наші люди в різних місцях»

Білоруські офіційні ЗМІ та провладні блогери поки не коментують те, що сталося в Мачулищах. Повідомлень про те, що це фейк, немає, але й підтверджень немає.

«Їм страшно – це сильний удар по іміджу Лукашенка і російської армії. Мені здається, що це може підірвати впевненість «лукашистів» у перемозі Росії. Вони не знають, що з цим усім робити, чи давати інформацію», – припускає керівник ByPol.

На його думку, тепер влада може знайти «крайнього». Ймовірним потерпілим він називає командира військової частини, якого можуть звинуватити в недбалості.

«Не виключаю, що можуть затримувати активістів і приписувати їм участь у плані «Перемога», – каже Азаров.

Відомо, що силовики вже провели рейд у Мачулищах, в результаті якого затримали місцеву жительку Христину Максименко, повідомляють правозахисники.

«Для такої акції не потрібні люди з оточення Лукашенка. Але, звісно, наші люди є в різних місцях і структурах. Без людей нічого не зробиш», – каже Азаров.

Також є версія, що за диверсією могли стояти українські спецслужби, а не білоруські партизани.

«Кожен озвучує ту версію, яка йому вигідна. Якби ми точно не знали, що це білоруські партизани, ми б нічого не казали. «Лукашисти» кажуть, що нас контролюють спецслужби іноземних держав, це неправда. Білоруські партизани діють самостійно. Нехай «лукашисти» очікують продовження», – підсумовує керівник BYPOL.

«Перевірили на виїзді з країни, перетрусили всі речі»

Через добу після нібито інциденту на військовому аеродромі в Мачулищах білоруські прикордонники значно посилили контроль на виїзд з країни. Про це Білоруській службі Радіо Свобода розповіли білоруси, які 27 лютого перетнули білорусько-польський та білорусько-литовський кордони.

«Перевірили на виїзді, перетрусили всі речі, все оглянули, – розповів білорус, який перетнув кордон з Литвою в першій половині 27 лютого. – Зазвичай при виїзді особисті речі не перевіряють, перевіряють лише паспорти прикордонники. І тут таке. Я віз свою техніку, хвилювався за це. Все оглянули детально. Водій автобуса сказав, ,що такого не бачив принаймні рік».

За словами співрозмовника, посилений огляд на кордоні він пов’язує з інцидентом у Мачулищах 26 лютого. Про те, що прикордонники суворо перевіряють речі тих, хто виїжджає з країни до Польщі та Литви, Білоруській службі Радіо Свобода розповіли ще кілька людей. Зокрема, принаймні зранку 27 лютого подібні процедури відбуваються на переході «Варшавський міст» на кордоні з Польщею.

У прикордонному комітеті нововведення не коментують.

Об 11-й годині 27 лютого Лукашенко скликав термінову нараду за участю керівників силових структур країни. Інформації про його зміст на момент підготовки матеріалу не було.