У Кремлі відмовилися коментувати інцидент із російським літаком на аеродромі в Білорусі

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення про пошкодження російського військового літака нібито в результаті атаки безпілотника на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом.

«Ні, нам тут нічого сказати. Адже це інформація, яка була оприлюднена, в ній йшлося про Білорусь, а Білорусь це спростувала», – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

Водночас білоруські чиновники наразі не коментували інцидент у Мачулищах.

Білоруська служба Радіо Свобода за допомогою сервісу Planet.com отримала супутниковий знімок і координати місця перебування на аеродромі російського військового літака А-50, який, ймовірно, був пошкоджений під час вчорашнього інциденту.

На супутниковому знімку також видно орієнтовне розташування російських літаків-винищувачів МІГ-31К. Вони здатні нести гіперзвукові ракети «Кинджал».

Ці літаки постійно несуть чергування вздовж білорусько-українського кордону. При цьому майже щоразу в багатьох областях України запроваджують режим повітряної тривоги. А згаданий А-50 проводив розвідку української території. Саме А-50 наводив «Кинджали» на об’єкти, які вони обстрілювали.

На знімку, зробленому 19 лютого 2023 року, видно, де міг перебувати цей літак у момент інциденту.

26 лютого Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення і контролю А-50 на військовому аеродромі в Мачулищах, розташованому за 12 кілометрів від Мінська. За даними ByPol, в результаті двох вибухів пошкоджена передня і центральна частини літака, «пошкодження серйозні, літак нікуди не полетить».

Редакція поки не може перевірити цю інформацію за допомогою незалежних джерел.

Пізніше стало відомо, що 27 лютого Олександр Лукашенко провів нараду з силовиками у вузькому складі. Інформації про тему зустрічі наразі не було.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.