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Україну вночі атакували 14 «шахедів», збито 11 – українські військові

Безпілотник іранського виробництва, який використовують російські військові, фото ілюстративне

Повітряна атака, яка розпочалася близько 23:00 16 лютого і тривала кілька годин, була здійснена безпілотниками іранського виробництва, повідомив зранку 27 лютого Генеральний штаб ЗСУ.

«Вночі, з 23:00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу Shahed. Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники», – ідеться в повідомленні.

За даними Київської міської військової адміністрації, поблизу столиці України сили ППО збили девʼять дронів.

«Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих пʼять з половиною годин. За попередніми даними обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Влада у Хмельницькому і Запоріжжі повідомила про вибухи в цих містах. У Запоріжжі був атакований став обʼєкт цивільної нежитлової інфраструктури, жертв вдалося уникнути.

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