Влада Запоріжжя повідомила про наслідки нічного обстрілу міста

Унаслідок обстрілу Запоріжжя, яке російські війська здійснили вночі 27 лютого, жертв немає, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«На цей час відомо, що внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано два прильоти на об‘єкт цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування», – вказав Куртєв.

Уночі 27 лютого в кількох областях Україні оголошувалася повітряна тривога.

Після 7:30 27 лютого в Запорізькій області знову оголошена повітряна тривога. Також небезпека повітряного удару оголошена в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Кореспондентка Радіо Свобода із Запоріжжя повідомляла про щонайменше чотири вибухи в обласному центрі, які пролунали до оголошення сигналу повітряної тривоги, що може свідчити про використання російськими військами модернізованих для наземного застосування ракет комплексу протиповітряної оборони С-300.