У Генштабі заявляють про «масове дезертирство» військових РФ «на тлі бойових успіхів ЗСУ»

У Генеральному штабі ЗСУ зранку 27 лютого заявили, що «на тлі бойових успіхів Збройних сил України у ворожих військах відзначається масове дезертирство».

«Зважаючи на це, російські заступники командирів з політичної роботи активно проводять роз’яснювальну роботу щодо запобігання дезертирству серед російських військовослужбовців. До окупантів намагаються довести статті кримінального кодексу щодо покарання. Зокрема, всіх загарбників лякають, що російські військовослужбовці, які з 2017 року мають статус тих, хто самовільно залишив військову частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі», – ідеться в ранковому зведенні.

Також українські військові повідомляють, що війська РФ ведуть наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Бійці ЗСУ за минулу добу відбили 81 атаку на цих напрямках, указано в повідомленні.

«Протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, два з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136» по цивільній інфраструктурі. Обидва дрони збито. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині та Донеччині. Є загиблі та пораненні мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. Рівень загрози завдання Росією ракетних ударів залишається високим по всій території України», – інформують у Генштабі.

За цим же повідомленням, авіація Сил оборони України за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки, також українські військові знищили російський штурмовик СУ-25, уразили російські склад боєприпасів та станцію придушення супутникового зв’язку.