Гайдай: ЗСУ відбили танковий наступ російської армії на Луганщині

Українським військовим вдалось відбити танковий наступ армії РФ на Луганщині, зазначив очільник місцевої ОВА Сергій Гайдай в неділю, 26 лютого.

За його словами, ситуація в Луганській області залишається стабільно напруженою, але під контролем Сил оборони.

Гайдай розповів, що росіяни намагаються штурмувати українські позиції поблизу Кремінної та Білогорівки. Так, вчора це намагалася зробити ворожа піхота, тому що кілька днів українські тому захисники відбили танковий наступ противника, а техніку спалили.

Тим часом на Сватівському напрямку ситуація стабільна. Там російська армія наразі не здійснює потужних наступів.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.