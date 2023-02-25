У війні проти України російська армія за добу втратила ще 650 військових – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби у війні проти України загинули 650 російських військових, заявив вранці 25 лютого Генеральний штаб ЗСУ.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення майже рік тому Росія втратила близько 147 470 своїх військових.

У командуванні також навели втрати щодо військової техніки РФ:

танків - 3375 (12 – за останню добу) од,

бойових броньованих машин - 6609 (+9)

артилерійських систем - 2373 (+10)

РСЗВ - 475 (+1)

засоби ППО - 247

літаків - 299

гелікоптерів - 288 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2035 (+2)

крилаті ракети - 873

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн - 5235 (+11)

спеціальна техніка - 230 (+1)

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.