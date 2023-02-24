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Армія РФ у війні проти України втратила за добу 970 вояків – ЗСУ

Українські військовослужбовці стріляють ракетою по російських позиціях на передовій поблизу Вугледара, 22 лютого 2023 року

Протягом минулої доби у війні проти України загинули 970 російських військових, заявив вранці 24 лютого Генеральний штаб ЗСУ.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення майже рік тому Росія втратила близько 146 820 своїх військових.

У командуванні також навели втрати щодо військової техніки РФ:

  • танки ‒ 3363 (13 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 6600 (+7)
  • артилерійські системи – 2363 (+11)
  • РСЗВ – 474 (+3)
  • засоби ППО ‒ 247 (+3)
  • літаки – 299
  • гелікоптери – 287
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4)
  • крилаті ракети ‒ 873
  • кораблі /катери ‒ 18
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 5224 (+9)
  • спеціальна техніка ‒ 229 (+1).

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

Окрім цього, Блінкен наголосив, що понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, тому що не хочуть воювати.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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