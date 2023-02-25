За минулу добу бійцям ЗСУ вдалось відбити 70 атак російської армії – Генштаб

За минулу добу українським військовим вдалось відбити 70 атак російської армії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 25 лютого.

Також відомо, що протягом доби підрозділам Сил оборони вдалось ліквідувати один ударний гелікоптер Мі-24 та чотири російських безпілотники (один типу «Орлан-10», один – «Зала» та два – «Ланцет-3»).

«Українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари – по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції. Наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та три склади боєприпасів», – уточнили в Генштабі ЗСУ.

За словами українських військових, на окупованій території Херсонщини російські військові обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії здійснювалися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.

«Знищивши понад 80% житлового фонду Маріуполя Донецької області, ворог пропонує жертвам цих бомбардувань отримати житло в новобудовах на околицях зруйнованого міста. Втім, розраховуючи на те, що разом із житлом були знищені документи, які підтверджують право власності, окупанти цинічно висувають обов'язкову умову їх наявності для отримання нового житла», – підсумували в Генштабі.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.