UA: КУЛЬТУРА покаже розслідування Радіо Свобода про розгром еліти російських військ у битві за Київ

24 лютого о 19:45 на телеканалі UA: КУЛЬТУРА відбудеться прем’єра документального проекту - розслідування Радіо Свобода «Розгром під Києвом».

У фільмі детально розповідається про те, як українським силам оборони вдалося завдати однієї із найвідчутніших в новітній історії поразок російській армії. Сталося це під час битви за село Мощун Київської області у березні 2022 року.

Під час вивчення некрологів російських військових вдалося встановити, що у боях за це село загинули близько сотні російських десантників, морпіхів, розвідників ‒ еліти російської армії, яка мала завдання захопити столицю.

Розгром російської армії в Мощуні ‒ одна із ключових перемог України в першій фазі повномасштабної агресії Росії, яка відвела загрозу від Києва і згодом стала причиною видворення російських військ зі всієї області.

Саме великі втрати чи не найбоєздатніших підрозділів, як вдалося підтвердити Радіо Свобода, можуть свідчити про реальні причини поразки у цій битві, а не у наслідок «деескалації» та «планового перегрупування», про що стверджували російські офіційні особи.

Невдовзі фільм можна буде переглянути на Youtube-каналі та Facebook-сторінці Радіо Свобода.