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Україна замінує кордон із Білоруссю та Росією – закон

Смугу вздовж українського кордону з Росією та Білоруссю буде розширено до двох кілометрів та заміновано. Як повідомила в телеграмі Державна прикордонна служба України, ця зміна передбачена законом.

Документ, ухвалений 24 лютого Верховною Радою, має назву «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту державного кордону». «Це практично буде замінована територія», – ідеться в повідомленні прикордонників.

Внесені зміни також дозволили врегулювати питання залучення Збройних сил України, Національної гвардії та поліції до виконання завдань з охорони державного кордону за умов воєнного стану.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Олександр Лукашенко віддав військову інфраструктуру Білорусі в повне розпорядження Кремля.

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