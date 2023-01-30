ДПСУ: від літа 12 росіян отримали візи для в’їзду в Україну

У Державній прикордонній службі заявляють, що від липня минулого року 12 громадян Росії отримали візи для приїзду в Україну.



«За моєю інформацією, загалом з часу, коли такі зміни були внесені, 12 віз було видано громадянам Росії. Майже всі вони перетнули кордон. Це переважно жінки, діти, люди похилого віку, які отримали цю візу і поїхали в Україну з гуманітарної причини через або возз'єднання сім'ї, або до своїх близьких, які перебувають на території України», – сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

З 1 липня 2022 року почав діяти візовий режим для громадян Росії.

Міністерство закордонних справ України повідомляло, що громадяни Росії можуть оформити українські візи у візових центрах компанії VFS Global, розташованих у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.

Росіяни, які живуть за кордоном, можуть оформити українські візи у дипломатичних представництвах України у країнах, де вони проживають.